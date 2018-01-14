Северная Корея заговорила о «национальном воссоединении» на фоне диалога с Сеулом

На фоне старта переговоров с Южной Кореей главное печатное издание Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» сменило тон публикаций, в газете вышла статья «Яркая путеводная звезда национального воссоединения» за авторством Ким Чен Чхоля (средний сын Ким Чен Ира).

Как пишет 14 января РБК, помимо восхваления лидера страны Ким Чен Ына в статье говорится о «национальном воссоединении», которое, по мнению автора, «обязательно будет достигнуто, несмотря на существующие сложности». Отмечается, что желание прекратить эру конфронтации и «вступить в новую эру единства» исходит лично от Ким Чен Ына.

«Время для Севера и Юга Кореи сесть лицом к лицу и начать искренний диалог об улучшении двухсторонних отношений», — говорится в статье.

Ключевой задачей для обеих стран называется сокращение военной напряженности и создание мирной обстановки на полуострове. Несмотря на то что отношения КНДР и Южной Кореи сейчас «на самом низком уровне», этого можно достичь, ​если «устранить взаимное недоверие».

«Настоящие межкорейские переговоры на высоком уровне являются ценным воплощением новой политики, установленной верховным лидером», — подчеркивается в статье.

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхёнчане, и готова к переговорам. Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение. Стороны уже договорились возобновить диалог по военным вопросам. Следующий этап переговоров состоится 15 января.

Президент Южной Кореи после старта переговоров заявил, что хотел бы лично встретиться с Ким Чен Ыном.