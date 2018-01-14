Кокорин: Может, Манчини, если он уйдет, заберет меня с собой?

Лучший бомбардир петербургского футбольного клуба «Зенит» текущего сезона Александр Кокорин рассказал о том, как он провел отпуск и понравилось ли ему в Северной Осетии.

«Отпуск провел отлично, что касается здоровья, то сейчас как раз и проверим. Настроение хорошее, завтра едем на сборы. Отдыхал сначала в Дубае, потом на островах. Каково возвращаться в Дубай на сборы? На самом деле сейчас холодновато, поэтому удобно будет работать. В Северной Осетии было супер. Свадьба удалась. Слухи о том, что Манчини может покинуть «Зенит», никак не влияют на меня. Возможно, они влияли на него. Может, он меня с собой?» – заявил Кокорин.

Напомним, отпуск Кокорина начался в Северной Осетии, куда он приехал на свадьбу игрока самарских «Крыльев Советов» Алана Чочиева. Позже Кокорин опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он делает два выстрела в воздух и кричит: «Чочик, со свадьбой!». На поступившую в ответ из Российского футбольного союза угрозу «порки солдатским ремнем» футболист красноречиво ответил фотографией, но уже с двумя пистолетами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.