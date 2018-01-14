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14.01.2018 11:38

Караваевскую оставили без одной полосы из-за разлива кипятка

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла утром 14 января в Невском районе Петербурга. Без тепла жителей не оставят, но автомобилистам придётся потесниться.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», около половины девятого утра труба лопнула у дома №16а по Караваевской улице. Подтопило газон, но часть горячей воды вылилась на проезжую часть. В настоящее время спецтехника чистит дорогу, чтобы предотвратить образование льда.

«Ограничена правая полоса по Караваевской улице», – уточнили в компании.

Работы на проезжей части обещают закончить за полчаса. Дефект на трубопроводе диаметром 500 мм на теплоснабжение потребителей не повлияет.


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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