Караваевскую оставили без одной полосы из-за разлива кипятка

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла утром 14 января в Невском районе Петербурга. Без тепла жителей не оставят, но автомобилистам придётся потесниться.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», около половины девятого утра труба лопнула у дома №16а по Караваевской улице. Подтопило газон, но часть горячей воды вылилась на проезжую часть. В настоящее время спецтехника чистит дорогу, чтобы предотвратить образование льда.

«Ограничена правая полоса по Караваевской улице», – уточнили в компании.

Работы на проезжей части обещают закончить за полчаса. Дефект на трубопроводе диаметром 500 мм на теплоснабжение потребителей не повлияет.