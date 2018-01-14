В Польше закидали камнями автомобиль из России с ребенком внутри

В Польше закидали камнями российский автомобиль. Инцидент произошел 13 января в центре Гданьска в момент, когда бабушка сажала в машину четырехлетнюю внучку.

Подробности происшествия сообщила мать девочки Екатерина Молодцова в Facebook. По ее словам, семья решила провести выходные в Польше, куда и отправилась на машине из Калининграда. Утром туристы решили отправиться в аквапарк. Женщина прогрела машину и начала усаживать туда ребенка. В этот момент из окна третьего этажа дома, у которого был припаркован автомобиль, полетели камни, разбившие стекло.

«Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло! Слава богу, что оба моих дорогих пассажира не пострадали», – пишет Молодцова.

Фото: Ekaterina Molodtsova/Facebook.com

На место вызвали полицию, однако, по словам женщины, сотрудников больше интересовала законность пребывания калининградцев в Польше. Также они попросили общаться на польском языке, что, впрочем, не вызвало затруднений у её матери. У россиян забрали паспорта и час проверяли их в патрульной машине. Пока сотрудники полиции общались с женщиной, из дома вышли двое молодых людей, в которых она узнала обидчиков. Полиция, по словам Молодцовой, никак на это не отреагировала.

Потерпевшие обратились в российское консульство. Расходы по замене разбитого стекла возместит страховая компания.

Польская сторона случившееся пока не прокомментировала.