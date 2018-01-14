В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на Гражданском
ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей накануне в Калининском районе Петербурга.
На Гражданском проспекте автомобиль Hyundai Santa Fe врезался в столб. Погибли водитель и двое пассажиров, еще двое получили травмы. По данным ведомства, автомобиль попытались остановить на 1-м Муринском проспекте, но водитель требования полицейских проигнорировал.
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