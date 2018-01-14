В центре Петербурга 9 домов ждут ремонта лопнувшей трубы

Трубу с горячей водой прорвало в Центральном районе Петербурга утром 14 января. Паровая завеса испортила водителям видимость, а сама авария на несколько часов оставила ближайшие дома с остывающими батареями.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», у дома №15 по Манежному переулку не выдержал трубопровод диаметром 150-мм, и кипяток вылился на поверхность. Первыми его заметили ранние автомобилисты, вынужденные ехать через завесу пара. В 6:55 аварийная бригада начала ремонтировать поврежденный участок. В компании отметили, что работы закончат к трем часам дня.

Отопление по пониженным параметрам в это время будут получать 9 жилых домов, запитанных от поврежденной трубы. Горячую воду в квартирах обещают не отключать.