В Петербурге сожгли квартиру вместе с телом убитого хозяина

Полиция по горячим следам раскрыла замаскированное под пожар убийство в Приморском районе Петербурга. Преступник собирался избавиться от тела по частям, но не справился с задачей и поджёг квартиру.

Как стало известно «Фонтанке», утром 13 января 55-летнего хозяина нашли мертвым в собственной квартире на первом этаже дома 11/1 по Аэродромной улице. Пожар не скрыл следы насильственной смерти. Пройдясь по обгоревшему помещению, полицейские нашли две пустые бутылки из-под водки, окурки, три ножа и кухонный топорик. Последний оказался под телом погибшего. Уже при первом осмотре были заметны больше десятка колото-резаных ран на груди и животе. По данным городского МЧС, в трехкомнатной квартире на Аэродромной горела одна из комнат. Заявка поступила в 7:20 утра, и через час все работы были закончены. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. К вечеру подозреваемого нашли.

Нигде не зарегистрированного 56-летнего уроженца Узбекистана задержали рядом с обгоревшей квартирой около пяти часов вечера. Как и убитый, постоянной работы он не имеет. По версии следствия, в ночь на 13-е он был в гостях на Аэродромной, но посиделки переросли в ссору и закончились убийством и поджогом.