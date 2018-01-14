Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, покинул Чёрное море
Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64) покинул Чёрное море. Об этом 14 января сообщили в блоге Yörük Işık в Twitter, который отслеживает движение военных кораблей через Босфор. Именно этот корабль, оснащенный системой ПРО «Иджис», весной прошлого года сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге.
Эсминец вошел в Черное море 5 января. ВМС США отправили корабль для поддержки союзников НАТО в Черноморском регионе. 8 января USS Carney прибыл в порт Одессы.
Согласно международным договоренностям, корабли ВМС США и других стран НАТО могут находиться в черноморской акватории не более 21 дня.
Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz— Yörük Işık (@YorukIsik) 13 января 2018 г.
Справка:
Эсминец стал в мае 2017 года причиной срыва петербургского военно-морского парада. Тогда он зашел в Гданьский залив, после чего отряд кораблей, прибывший в Неву для парада, спешно покинул причалы Северной столицы. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет «Стойкий» и малый противолодочный «Уренгой» вернулись и встали на рейд у острова Котлин. На «Стойком» запустили комплекс противовоздушной обороны. В Минобороны тогда ситуацию не комментировали.