Эсминец, сорвавший военно-морской парад в Петербурге, покинул Чёрное море

Американский ракетный эсминец «Карни» (USS Carney DDG64) покинул Чёрное море. Об этом 14 января сообщили в блоге Yörük Işık‏ в Twitter, который отслеживает движение военных кораблей через Босфор. Именно этот корабль, оснащенный системой ПРО «Иджис», весной прошлого года сорвал проведение военно-морского парада в Петербурге.

Эсминец вошел в Черное море 5 января. ВМС США отправили корабль для поддержки союзников НАТО в Черноморском регионе. 8 января USS Carney прибыл в порт Одессы.

Согласно международным договоренностям, корабли ВМС США и других стран НАТО могут находиться в черноморской акватории не более 21 дня.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yörük Işık (@YorukIsik) 13 января 2018 г.