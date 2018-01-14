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14.01.2018 10:30

В Бурятии число отравившихся в кафе выросло до 133 человек

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ по состоянию на утро 14 января выросло до 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей», — сказала собеседница агентства РИА Новости.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди тех, кто с 8 по 11 января посетил кафе «Шулэн До», где грубо нарушали требования санитарных норм. Ранее в МВД Бурятии сообщали о 82 пострадавших.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Для установления причин возникновения заболевания работников кафе обследовали, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Работа кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Напомним, что случай массового отравления накануне произошел в подмосковных Люберцах. В результате отравления в кадетской школе были госпитализированы 29 детей и трое взрослых. По предварительной информации, все заболевшие ели в школьной столовой.


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27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
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