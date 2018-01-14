В Бурятии число отравившихся в кафе выросло до 133 человек

Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ по состоянию на утро 14 января выросло до 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

«На 14 января обратились 133 человека, из них госпитализированы 64, 12 детей», — сказала собеседница агентства РИА Новости.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди тех, кто с 8 по 11 января посетил кафе «Шулэн До», где грубо нарушали требования санитарных норм. Ранее в МВД Бурятии сообщали о 82 пострадавших.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг инфекции. Для установления причин возникновения заболевания работников кафе обследовали, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Работа кафе приостановлена.

Ранее в МВД по Бурятии РИА Новости сообщали, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Напомним, что случай массового отравления накануне произошел в подмосковных Люберцах. В результате отравления в кадетской школе были госпитализированы 29 детей и трое взрослых. По предварительной информации, все заболевшие ели в школьной столовой.