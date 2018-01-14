Отопление возвращается в дома Кировского района

Теплоэнергетики досрочно справились с ремонтом трубопровода в Кировском районе Петербурга. В ближайшее время в квартирах обещают восстановить привычную температуру.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на Ветеранов, 9 закончили в половине восьмого утра 14 января. Заменить потребовалось четыре метра 600-мм трубы, которая обеспечивает теплом 29 зданий. Дальше трубу запитают теплоносителем, промывают и восстанавливают циркуляцию. В зависимости от диаметра, на это дается около трех часов.

Поступление тепла в квартиры обеспечивают уже управляющие организации, периодически – адресно. Получив сигнал от коммунальных служб, они переключают задвижки на внутридомовых системах. Батареи прогреваются не сразу и даже не у всех жителей одного дома. В этом случае есть диспетчеры, которые как раз ждут звонков от замерзающих горожан и направляют к ним специалиста. Тот уже на месте выясняет, почему холодно в конкретной квартире.