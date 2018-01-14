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14.01.2018 10:18

Отопление возвращается в дома Кировского района

Теплоэнергетики досрочно справились с ремонтом трубопровода в Кировском районе Петербурга. В ближайшее время в квартирах обещают восстановить привычную температуру.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на Ветеранов, 9 закончили в половине восьмого утра 14 января. Заменить потребовалось четыре метра 600-мм трубы, которая обеспечивает теплом 29 зданий.  Дальше трубу запитают теплоносителем, промывают и восстанавливают циркуляцию. В зависимости от диаметра, на это дается около трех часов.

Поступление тепла в квартиры обеспечивают уже управляющие организации, периодически – адресно. Получив сигнал от коммунальных служб, они переключают задвижки на внутридомовых системах. Батареи прогреваются не сразу и даже не у всех жителей одного дома. В этом случае есть диспетчеры, которые как раз ждут звонков от замерзающих горожан и направляют к ним специалиста. Тот уже на месте выясняет, почему холодно в конкретной квартире.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
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