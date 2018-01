Жителей Гавайев напугали ложной ракетной угрозой

Жители американского штата Гавайи 13 января получили сообщения, что в их сторону летит баллистическая ракета. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, пишет РИА Новости. Губернатор штата Дэвид Айдж сообщил, что инцидент произошел в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. «Один из сотрудников нажал не ту кнопку», – сказал губернатор. У специальных служб ушло 40 минут на то, чтобы отправить второе сообщение с опровержением.

Власти США начали расследование, президента Дональда Трампа проинформировали об инциденте. Жителям принесли извинения.

Nearly 40 minutes elapse between Hawaii ballistic missile false alarm alert and correction https://t.co/uUQIqs1uYR pic.twitter.com/Izb5EWWdK5