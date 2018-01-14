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14.01.2018 10:00

СМИ показали письмо Порошенко директору ФСБ с обещаниями не вредить России

Грузинский оппозиционный телеканал «Рустави-2» накануне показал в эфире бумаги, которые якобы собственноручно написал действующий президент Украины Петр Порошенко еще в 2007 году в петербургском аэропорту «Пулково». В обращении на имя директора ФСБ (тогда пост занимал Николай Патрушев) он обещал «не принимать участия в деятельности против интересов России». В администрации Порошенко документ назвали «фейком».

В 2007 году Петр Порошенко являлся депутатом Верховной рады Украины. 3 февраля он действительно пытался пытался въехать в Петербург, однако не был пропущен российскими пограничниками. Департамент информации и печати МИД России объяснял это недружественными действиями украинской стороны и наличием «черного списка» на въезд на Украину граждан России.

Автор обращения к директору ФСБ объяснял визит необходимостью увидеться с родителями жены сына, сообщая, что не имеет никакого отношения «к антироссийской кампании президента Виктора Ющенко» и является одним из основателей Партии регионов. В этом же документе Порошенко сообщил, что в период нахождения на территории России «обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство.

В пресс-службе администрации президента Украины 13 января документ назвали подделкой, «изготовленной спецслужбами России». Там обратили внимание на то, что сын Порошенко Алексей женился в 2013 году, а в 2007 году никакой супруги у него не было.

Примечательно, что телеканал «Рустави-2» в 2000-е годы поддерживал занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится на Украине и является одним из оппонентов Порошенко.


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