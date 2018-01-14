Бразильский игрок «Спартака» заявил, что в клубе нет расизма

Полузащитник «Спартака» Фернандо 13 января прокомментировал обвинения красно-белого клуба в расизме, возникшие после сегодняшнего видео.

«В "Спартаке" нет расизма, у нас дружная семья», — заявил Фернандо в видеообращении, опубликованном в официальном твиттере «Спартака».

Напомним, ранее там же, в твиттере появилось другое видео, в котором защитник «Спартака» Георгия Джикии снимает бразильских легионеров команды и говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Короткий ролик вызвал серьезную критику со стороны комментаторов поста, особенно иностранных. Многие восприняли сравнение темнокожих футболистов с шоколадками как расизм. Также резко отреагировали ряд британских СМИ, в том числе BBC, Independent и Mirror.