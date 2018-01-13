В Петербурге второй раз похоронили подавившуюся презервативом проститутку

Петербургские СМИ 13 января 2018 года сообщили о девушке легкого поведения, которую погубило пренебрежение техникой безопасности на рабочем месте. При аналогичных обстоятельствах проститутка уже умирала 13 лет назад.

Утром в субботу «5 канал» опубликовал информацию о несчастном случае, которым якобы занимается петербургская полиция. В основу его легла смерть жрицы любви, чье тело обнаружили в притоне на Большой Пушкарской улице. Девушка погибла уже после оказание услуги: по версии издания, получивший запрещенное удовольствие клиент ушел, так ничего и не заметив. А его мимолетная подруга по неопытности подавилась презервативом. Спасти её не удалось. Сообщается, что, раздумывая над квалификацией, сотрудники правоохранительных органов предполагали убийство, но версия не подтвердилась.

Тему подхватили ещё несколько изданий: некоторые ссылались на «5 канал», другие назвали источником правоохранительные органы. Между тем, три дня назад о подавившейся проститутке написал информационно-развлекательный портал Yoki.Ru. И привел гораздо больше подробностей. К примеру, притон на большой Пушкарской соседствует с Санкт-Петербургским институтом экономики и управления. Однако первенство, пожалуй, принадлежит недоступному сейчас периодическому изданию FederalPost. Со ссылкой на него о смерти жрицы удовольствия на рабочем месте писали ещё в феврале 2005 года.