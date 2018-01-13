Жители 29 домов в Кировском районе будут ночевать в холодных квартирах

Лопнувшая труба в Кировском районе Петербурга питает почти три десятка зданий. Без горячей воды на время ремонта их обещают не оставлять, но отопления в полном объёме не будет.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», 13 января сотрудники компании приступили к демонтажу поврежденного участка трубы на проспекте Ветеранов, 9. Двадцать девять домов, которые она обеспечивала теплом, перевели на пониженные параметры. Горячая вода, как уверяют в компании, в кранах пропадать не будет.

По нормативу ремонт продлится до шести часов вечера воскресенья, но в «Теплосети» обещают справиться оперативнее.