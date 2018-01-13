В Подольске мужчина и женщина подорвались при попытке разобрать гранату

Мужчина и женщина погибли в Подольске при попытке разобрать гранату вечером 13 января. Об этом сообщает Следственный комитет Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме 9/48 по улице Красной. По предварительной информации, женщина и ее сожитель нашли боеприпас на улице. При попытке изучить его устройство произошел взрыв. В ведомстве уточнили, что погибшие вели асоциальный образ жизни.

По факту возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают следователи.