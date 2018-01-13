В Подмосковье число отравившихся учеников кадетской школы достигло 29 человек

В результате отравления в кадетской школе в подмосковных Люберцах 13 января были госпитализированы 29 детей и трое взрослых. По предварительной информации, все заболевшие ели в школьной столовой.

«По данным на 20.00, госпитализированы 29 детей и трое взрослых. Госпитализируют в больницу в Раменское, люберецкую районную больницу номер 2 и Центр материнства и детства в Люберцах», — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации округа.

Все они начали жаловаться на недомогание накануне вечером. Доследственную проверку начал областной следственный комитет.

Причину массовой госпитализации также ищет Роспотребнадзор. Сотрудники проверяют две компании, которые занимаются организацией питания. Пробы воды, продуктов, смывы с оборудования и инвентаря, а также биологический материал персонала отправят на лабораторное исследование. Пищеблок школы закрыт, и с понедельника образовательное учреждение будет работать по сокращенному расписанию.

Напомним, еще одна вспышка кишечной инфекции произошла в Бурятии. Там вирус подхватили взрослые, посещавшие кафе в Улан-Уде. За помощью к врачам обратились 82 человека.