Еще
22:40 13.01.2018
Пришлите свою новость!
22:26
Взрыв прогремел в Аннино на пожаре в совхозе «Победа»
22:22
Жители 29 домов в Кировском районе будут ночевать в холодных квартирах
22:19
В Подольске мужчина и женщина подорвались при попытке разобрать гранату
22:08
В Подмосковье число отравившихся учеников кадетской школы достигло 29 человек
21:25
Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан
20:44
Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов
20:13
В многоквартирном доме в Подпорожье взорвался водонагреватель
20:02
Очевидцы: Из горящего подвала на Казанской спасли дворника
19:53
Штаб Путина решил минимум вдвое перевыполнить норму по сбору подписей
19:21
Обнаружены неизвестные письма мужа Мэрилин Монро
19:20
Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против курдов в Сирии
19:04
Экономического вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Ялова прочат в стажеры Кудрина
18:52
В Подмосковье отравились больше 20 учеников кадетской школы
18:45
На президентских выборах в Чехии лидирует Милош Земан
18:29
На Большевиков такси столкнулось с бензовозом
18:15
Российский чемпион по стрельбе скончался от ранения из травматического пистолета
17:52
Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким
17:45
«Почта России» установила сортировочную линию для обработки писем из Финляндии
17:35
В Северной Каролине оттаивают вмёрзшие в лёд крокодилы
17:20
В Чехии завершился первый тур президентских выборов
17:02
В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез
16:46
В Аравийском море разбился вертолет с нефтяниками
16:31
Директор петербургской фирмы отбился от полиции на уголовное дело
16:23
Во Франции обсуждают эротический роман президента Макрона
16:15
Эвакуатор и «Мазда» устроили курьёзное ДТП на Просвещения
16:00
Список кандидатов в президенты России может не поместиться на одном листе
15:48
Чужая бдительность испортила лыжнику прогулку рядом с Лахтинским разливом
15:32
«Спартак» назвал своих темнокожих легионеров «шоколадками»
15:21
Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма
15:08
Установлена причина взрыва в пятиэтажке в Омске
14:44
Между Колпино и Саблино опасный снаряд ждёт сапёра
14:28
«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга
14:18
В ЦПКиО имени Кирова заливают бесплатный каток
14:18
Столкновение автобуса с фурой в Колпино стало уголовным делом
14:11
Опубликован список российских футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА
14:02
Капитал Промсвязьбанка спишут до одного рубля
13:47
В Крыму на мысе Фиолент развернули второй дивизион С-400
13:37
Угнанная в Тельмана иномарка посылает сигналы из Петербурга
13:25
Иран ответит на усиление санкций США
13:12
Moby заявил, что ЦРУ просило его распространить информацию о связях Трампа с Россией
13:02
На Луначарского водитель с пассажиром перевернули «Делимобиль» и бросили
12:50
Соцсеть «ВКонтакте» в США назвали «хабом правонарушений»
12:43
Разбойники в Мурино поработали за еду
12:20
У Путина не будет канала в Telegram перед выборами
12:05
В Петербурге лопнувшая труба превратила перекресток в «парную»
11:57
«Зеленая карта» не подешевеет
11:48
Российский учёный пропал в Азербайджане после задержания военными
11:40
Состояние украинских кораблей в Севастополе сняли на видео
11:36
Ди Каприо снимется в фильме Тарантино в стиле «Криминального чтива»
11:17
В Крыму попросили Украину забрать «металлолом»
10:58
Петербуржец от скуки «заминировал» Смольный
10:51
Погоня на Гражданском закончилась смертельным ДТП с тремя погибшими
10:43
В Одессе закрыли вузы из-за долгов
10:31
Жителям Невского района вернули отопление
10:22
Коммунальная авария затруднила видимость на пересечении Дачного и Ветеранов
10:08
США заявили о весомом ядерном преимуществе России
10:00
ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента России
01:13
Петербуржцы увидят спектакль режиссера Цирка дю Солей и закрытия Олимпиады в Сочи
01:07
СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен
00:07
Бывшему игроку «Зенита» открыли памятник в Нидерландах
12/01
Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров
12/01
США усиливает санкции против Ирана
12/01
Жители Приморского района наблюдают красное небо
12/01
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
12/01
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
12/01
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
12/01
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
12/01
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
13.01.2018 21:25

Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан

Космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане. Об этом 13 января сообщила компания SpaceX.

«Успешное приводнение подтверждено», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Как сообщает РИА Новости, аппарат, прибывший на МКС 17 декабря, доставил на Землю около 1,9 тонны груза: как отработанные материалы, так и результаты научных экспериментов, в том числе 20 живых лабораторных мышей, на которых ученые изучают эффективность новой технологии дозированного ввода через наночип препаратов для минимизации влияния гравитации на мышечные ткани. На Землю также вернулись образцы растений, выращенных на орбите для их последующего изучения.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00

Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ

Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00

Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники

Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
Устройства Apple можно вернуть к предыдущей версии iOS
Павел Дуров заявил, что Telegram нельзя называть российским проектом
Европа отказалась от главного конкурента ракеты «Протон»
СМИ: Минобороны хочет отказаться от Windows
Ракета Илона Маска не смогла вывести на орбиту секретный спутник США
В Сети появились подробности запуска криптовалюты Telegram
СМИ: Глава Intel продал пакет акций компании после того, как узнал о критической уязвимости процессоров
Во всех процессорах Intel, выпущенных с 1995 года, нашли критическую уязвимость
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Мы рождены, чтоб Siemens сделать русским
Биткоин пошел на вторую десятку
Апгрейд мозга: какие нейротехнологии готовы к использованию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ёлки - в палки

Комментарии ()

«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

ЦИК

Кто хочет стать президентом

Новости компаний
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
Магазин "Кей"
02.01.2018 10:00
Специалисты КЕЙ делятся советами, как провести новогодние праздники
Вопрос с подарками к Новому году уже решен, но остается еще одна проблема – как провести праздники так, чтобы они принесли Вам радость и счастье? Специалисты КЕЙ поделятся своими рекомендациями
Магазин "Кей"
29.12.2017 10:32
Тренды причесок 2018 или как сделать модную укладку дома: советы от КЕЙ
Красивые и уложенные волосы – важная составляющая имиджа каждой женщины. Для этого необязательно ходить к профессионалам – современные приборы для укладки волос позволяют сделать стильную и аккуратную прическу в домашних условиях
Магазин "Кей"
27.12.2017 10:00
Как выбрать гарнитуру? – советы от КЕЙ
Компьютерная гарнитура широко используется в самых разных ситуациях — начиная с рабочего общения и заканчивая командными компьютерными играми. Как выбрать гарнитуру, лучше всего подходящую для тех или иных задач? Давайте разберемся
Магазин "Кей"
20.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс
Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46
Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов
Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37
СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone
Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
Магазин "Кей"
18.12.2017 11:30
Новогодняя сказка для Вашего ребенка – выбираем подарок со специалистами КЕЙ
Тема подарков для детей на фоне грядущего Нового года становится все актуальнее. Как же порадовать свое чадо и превратить предстоящий праздник в настоящее чудо? Специалисты компании КЕЙ поделятся с Вам несколькими секретами
Магазин "Кей"
16.12.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнивают разные поколения iPhone
Сейчас в продаже находятся различные модели телефонов Apple от последних iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, до по-прежнему востребованного iPhone 5s. Специалисты КЕЙ постарались разобраться, чем они отличаются друг от друга и есть ли смысл гнаться за новинками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.