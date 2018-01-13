Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов

На основании подсчета 99,9 процента голосов избирателей победу в первом туре президентских выборов в Чехии одержал нынешний глава государства Милош Земан.

Земан набрал 38,58 процента избирателей, пишет 13 января «Газета.ру» со ссылкой на издание iDNES.cz.

На втором месте — его основной конкурент, бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош с 26,59%.

Явка избирателей составила 61,91%.

Поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.