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Общество
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13.01.2018 19:53

Штаб Путина решил минимум вдвое перевыполнить норму по сбору подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина с 5 января собрал полмиллиона подписей в его поддержку. Сбор решили продолжить, несмотря на то, что по закону хватило бы 300 тысяч. В штабе объясняют, что количество желающих поддержать выдвижение Путина оказалось очень большим

«Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс.подписных листов еще на 200 тыс.​ подписей», — заявил 13 января пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов агентству РИА Новости.

Напомним, накануне Центризбирком утвердил половину доверенных лиц кандидата Путина. Всего в списке 259 человек из разных регионов страны, в том числе из Петербурга.

По состоянию на 5 января Владимир Путин потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 миллиона рублей из более чем 400 миллионов, поступивших в его избирательный фонд.

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.


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«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

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https://pixabay.com
12.01.2018 13:49
«Победа» бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек в рамках новогодней акции. Лидерами по количеству участников акции стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо
Компания «Главстрой-СПб»
11.01.2018 12:38
«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 15:21
Аэрофлот получил от IATA сертификат NDC высшего уровня
Аэрофлот получил сертификат третьего – самого высокого – уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного Всемирной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
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Seven Suns Development
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Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год
Аэрофлот продлевает программу «плоских» тарифов на 2018 год и распространяет ее на рейсы своей дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока.
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