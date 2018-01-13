Штаб Путина решил минимум вдвое перевыполнить норму по сбору подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина с 5 января собрал полмиллиона подписей в его поддержку. Сбор решили продолжить, несмотря на то, что по закону хватило бы 300 тысяч. В штабе объясняют, что количество желающих поддержать выдвижение Путина оказалось очень большим

«Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тыс. человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тыс.подписных листов еще на 200 тыс.​ подписей», — заявил 13 января пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов агентству РИА Новости.

Напомним, накануне Центризбирком утвердил половину доверенных лиц кандидата Путина. Всего в списке 259 человек из разных регионов страны, в том числе из Петербурга.

По состоянию на 5 января Владимир Путин потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 миллиона рублей из более чем 400 миллионов, поступивших в его избирательный фонд.

Выборы президента пройдут в России 18 марта этого года. Об участии в них заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и другие политики. Действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы самовыдвиженцем. 25 декабря ЦИК отказал в регистрации подавшему документы оппозиционеру Алексею Навальному.