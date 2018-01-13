Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против курдов в Сирии

Турецкая армия может в течение недели начать операцию против подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии. Об этом 13 января заявил президент Турции Тайип Эрдоган на выступлении в турецкой провинции Элязыг.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG. – Прим. ред.), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. «Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого», — заявил Эрдоган.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.