Очевидцы: Из горящего подвала на Казанской спасли дворника

В центре Петербурга вечером 13 января за несколько минут потушили пожар в здании XIX века. Прохожие заметили, что из помещения успели вытащить человека.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, три пожарных расчета приехали на Казанскую, 8/10, в четверть седьмого вечера. С открытым огнём справились быстро: горел матрас на площади 0,3 метра. В 18:22 возгорание уже локализовали.

Заставший завершение работ читатель сообщил, что пожар произошел в подвале, попасть в который можно со стороны двора. По его словам, из помещения вынесли дворника. Мужчина жив, но получил ожоги ног.

В настоящее время на Казанской работает дознаватель.