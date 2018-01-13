В Подмосковье отравились больше 20 учеников кадетской школы

Воспитанники и сотрудники кадетской школы в подмосковных Люберцах госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Учебное заведение переходит на сокращенное расписание, а меню кадетов проверяет Роспотребнадзор.

Как сообщили 13 января в пресс-службе городского округа Люберцы со ссылкой на главу Владимира Ружицкого, в инфекционных отделениях больницы находятся двое взрослых и 21 ребенок. Все они начали жаловаться на недомогание накануне вечером. Доследственную проверку начал областной следственный комитет. По предварительной информации, все заболевшие отравились едой, приготовленной в школьной столовой.

Причину массовой госпитализации также ищет Роспотребнадзор. Сотрудники проверяют две компании, которые занимаются организацией питания. Пробы воды, продуктов, смывы с оборудования и инвентаря, а также биологический материал персонала отправят на лабораторное исследование. Пищеблок школы закрыт, и с понедельника образовательное учреждение будет работать по сокращенному расписанию.

Напомним, еще одна вспышка кишечной инфекции произошла в Бурятии. Там вирус подхватили взрослые, посещавшие кафе в Улан-Уде. За помощью к врачам обратились 82 человека.