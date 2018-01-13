На президентских выборах в Чехии лидирует Милош Земан
Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует в первом туре президентских выборов. К вечеру 13 января подсчитаны данные 90 процентов избирательных участков.
Промежуточный результат Земана составил 39,88 процента голосов, сообщает издание iDNES.cz.
На втором месте находится экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, который набирает 26 процентов голосов.
Справка:
Земан отказывается принимать беженцев в своей стране и считает Россию стратегическим партнером. Йиржи Драгош,напротив, допускает принятие части мигрантов и обвиняет Россию во вмешательстве в чешские выборы.