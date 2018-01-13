На президентских выборах в Чехии лидирует Милош Земан

«Главстрой-СПб» подвел итоги квеста «Строим главное»

Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», завершила серию активностей под общим названием «Строим главное». В течение 2017 года жители комплексов компании принимали участие в интерактивных мероприятиях. В финал вышли 10 самых активных участников и поборолись за победу в итоговом квесте, прошедшем на территории ЖК «Северная долина»