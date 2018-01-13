Российский чемпион по стрельбе скончался от ранения из травматического пистолета

Серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года по пулевой стрельбе, член сборной России Валерий Давыдов скончался в больнице 13 января. Об этом сообщает Стрелковый союз России. Двумя днями ранее 20-летний спортсмен получил ранение из травматического оружия в висок. Обстоятельства происшествия неизвестны. Известно лишь, что это произошло вне тренировки.

«13 января на 21-м году жизни трагически скончался член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов. Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени. Он завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров 2016 года, становился неоднократным призером чемпионатов Европы среди юниоров», – говорится в сообщении Союза.

Следственный комитет Орловской области начал проверку обстоятельств инцидента.