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Русфонд
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13.01.2018 18:05

Дана хочет слышать

«Хорошо учится, любит читать…», - слова мамы о дочке. Только дочка не слышит. Не слышит голос мамы, не слышит окружающий мир. Помочь ей услышать можно. Только, как обычно, нужны деньги.
Дана хочет слышать

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Дана Гартусова, 8 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени, требуются слуховые аппараты.

Не хватает 188 353 руб.

«Дочка с рождения плохо слышит. В два года ей выдали слуховые аппараты, и Дана смогла пойти в детский сад, а позже и в специализированную школу.

Дочка хорошо учится, любит читать. Недавно учитель заметил, что Дана гораздо активнее занимается на уроках, если надевает школьные наушники, они настроены индивидуально под каждого ребенка. Тогда и стало понятно, что слуховые аппараты, которые носит дочка, не компенсируют потерю слуха, их пора менять на новые, более мощные. Я обратилась в Фонд социального страхования, но там сказали, что аппараты нужно ждать.

Прошло уже несколько месяцев, а в ФСС не могут назвать дату поставки аппаратов. Уходит драгоценное время, ведь сейчас у ребенка продолжает формироваться речь. В частной клинике Дане подобрали мощные слуховые аппараты, в них она слышит все звуки без исключения. Пожалуйста, помогите нам приобрести эти устройства. В семье работает только муж, у нас трое детей, и его зарплаты едва хватает на жизнь. Самим нам не справиться». Юлия Гартусова, Санкт-Петербург.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Дана слышит не все звуки и перестает понимать речь. Девочке необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха ребенка».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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