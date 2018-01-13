В Северной Каролине оттаивают вмёрзшие в лёд крокодилы

В американском национальном парке Shalotte River Swamp в штате Северная Каролина начали оттаивать вмёрзшие в лёд крокодилы. Аллигаторы выбираются на поверхность.

Видео опубликовано 13 января на канале The Weather Network в Youtube. Руководитель заповедника Джордж Ховард объясняет, что аллигаторы могут подстраиваться под условия среды, регулируя температуру тела и замедляя обмен веществ. Как только аномальные холода закончатся, животные вернутся к привычному образу жизни.

Ранее в Сети появилось видео из Национального парка, на которых сотрудники заповедника показали зажатых льдами крокодилов.