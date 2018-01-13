В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез

Число поступивших в медицинские учреждения после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ, где 13 января зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, увеличилось до 82 человек.

«В медучреждения обратилось 82 человека. Из них 55 госпитализированы. Несовершеннолетних девять человек. Тяжелых среди них нет», — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе «Шулэн До» с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания уже проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».