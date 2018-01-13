Еще
22:41 13.01.2018
Пришлите свою новость!
22:26
Взрыв прогремел в Аннино на пожаре в совхозе «Победа»
22:22
Жители 29 домов в Кировском районе будут ночевать в холодных квартирах
22:19
В Подольске мужчина и женщина подорвались при попытке разобрать гранату
22:08
В Подмосковье число отравившихся учеников кадетской школы достигло 29 человек
21:25
Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан
20:44
Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов
20:13
В многоквартирном доме в Подпорожье взорвался водонагреватель
20:02
Очевидцы: Из горящего подвала на Казанской спасли дворника
19:53
Штаб Путина решил минимум вдвое перевыполнить норму по сбору подписей
19:21
Обнаружены неизвестные письма мужа Мэрилин Монро
19:20
Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против курдов в Сирии
19:04
Экономического вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Ялова прочат в стажеры Кудрина
18:52
В Подмосковье отравились больше 20 учеников кадетской школы
18:45
На президентских выборах в Чехии лидирует Милош Земан
18:29
На Большевиков такси столкнулось с бензовозом
18:15
Российский чемпион по стрельбе скончался от ранения из травматического пистолета
17:52
Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким
17:45
«Почта России» установила сортировочную линию для обработки писем из Финляндии
17:35
В Северной Каролине оттаивают вмёрзшие в лёд крокодилы
17:20
В Чехии завершился первый тур президентских выборов
17:02
В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез
16:46
В Аравийском море разбился вертолет с нефтяниками
16:31
Директор петербургской фирмы отбился от полиции на уголовное дело
16:23
Во Франции обсуждают эротический роман президента Макрона
16:15
Эвакуатор и «Мазда» устроили курьёзное ДТП на Просвещения
16:00
Список кандидатов в президенты России может не поместиться на одном листе
15:48
Чужая бдительность испортила лыжнику прогулку рядом с Лахтинским разливом
15:32
«Спартак» назвал своих темнокожих легионеров «шоколадками»
15:21
Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма
15:08
Установлена причина взрыва в пятиэтажке в Омске
14:44
Между Колпино и Саблино опасный снаряд ждёт сапёра
14:28
«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга
14:18
В ЦПКиО имени Кирова заливают бесплатный каток
14:18
Столкновение автобуса с фурой в Колпино стало уголовным делом
14:11
Опубликован список российских футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА
14:02
Капитал Промсвязьбанка спишут до одного рубля
13:47
В Крыму на мысе Фиолент развернули второй дивизион С-400
13:37
Угнанная в Тельмана иномарка посылает сигналы из Петербурга
13:25
Иран ответит на усиление санкций США
13:12
Moby заявил, что ЦРУ просило его распространить информацию о связях Трампа с Россией
13:02
На Луначарского водитель с пассажиром перевернули «Делимобиль» и бросили
12:50
Соцсеть «ВКонтакте» в США назвали «хабом правонарушений»
12:43
Разбойники в Мурино поработали за еду
12:20
У Путина не будет канала в Telegram перед выборами
12:05
В Петербурге лопнувшая труба превратила перекресток в «парную»
11:57
«Зеленая карта» не подешевеет
11:48
Российский учёный пропал в Азербайджане после задержания военными
11:40
Состояние украинских кораблей в Севастополе сняли на видео
11:36
Ди Каприо снимется в фильме Тарантино в стиле «Криминального чтива»
11:17
В Крыму попросили Украину забрать «металлолом»
10:58
Петербуржец от скуки «заминировал» Смольный
10:51
Погоня на Гражданском закончилась смертельным ДТП с тремя погибшими
10:43
В Одессе закрыли вузы из-за долгов
10:31
Жителям Невского района вернули отопление
10:22
Коммунальная авария затруднила видимость на пересечении Дачного и Ветеранов
10:08
США заявили о весомом ядерном преимуществе России
10:00
ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента России
01:13
Петербуржцы увидят спектакль режиссера Цирка дю Солей и закрытия Олимпиады в Сочи
01:07
СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен
00:07
Бывшему игроку «Зенита» открыли памятник в Нидерландах
12/01
Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров
12/01
США усиливает санкции против Ирана
12/01
Жители Приморского района наблюдают красное небо
12/01
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
12/01
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
12/01
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
12/01
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
12/01
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.01.2018 17:02

В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез

Число поступивших в медицинские учреждения после посещения кафе в столице Бурятии Улан-Удэ, где 13 января зафиксирована массовая вспышка сальмонеллеза, увеличилось до 82 человек.

«В медучреждения обратилось 82 человека. Из них 55 госпитализированы. Несовершеннолетних девять человек. Тяжелых среди них нет», — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что с 11 по 13 января в Улан-Удэ зарегистрирована групповая заболеваемость сальмонеллезом среди посещавших кафе «Шулэн До» с 8 по 11 января, где грубо нарушали требования санитарных норм.

Специалисты Роспотребнадзора ликвидируют очаг сальмонеллезной инфекции. Для установления причин возникновения заболевания уже проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В управлении отметили, что в ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20

Провести время с детьми – бесценно

Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Подольске мужчина и женщина подорвались при попытке разобрать гранату
В Подмосковье число отравившихся учеников кадетской школы достигло 29 человек
Очевидцы: Из горящего подвала на Казанской спасли дворника
В Подмосковье отравились больше 20 учеников кадетской школы
Российский чемпион по стрельбе скончался от ранения из травматического пистолета
В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез
В Аравийском море разбился вертолет с нефтяниками
Директор петербургской фирмы отбился от полиции на уголовное дело
Чужая бдительность испортила лыжнику прогулку рядом с Лахтинским разливом
Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма
«Летел под сотню» и - в грузовик
Мыслепреступление курсанта Можайки
Похороны по обмену
Задержанному за взрыв не нравились семинары о тайной власти
Путин был прав
Обидчик школьного водителя арестован за неверность
Первая реакция на взрыв в Петербурге
Предновогодний теракт Петербургу не нужен
Что известно о взрыве в «Перекрестке»
Немного полиции в горячей любви
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ёлки - в палки

Комментарии ()

«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

ЦИК

Кто хочет стать президентом

Новости компаний
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
11.12.2017 12:09
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире
11 декабря 2017 года, Москва. – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику
ЖК Stockholm/Setl City
08.12.2017 20:00
ЖК премиум-класса Stockholm стал лауреатом конкурса «КАИССА»
Элитный жилой комплекс Stockholm, который Setl City возводит на берегу Большой Невки, стал победителем XXIII межрегионального конкурса в сфере недвижимости «КАИССА-2017». Проект Setl City опередил всех конкурентов в номинации «Лучший объект премиум-класса». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 7 декабря
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
08.12.2017 19:11
В ЖК «Лондон Парк» полностью снят арест квартир, принадлежащих дольщикам
8 декабря 2017 года Федеральной службой судебных приставов снят арест квартир, принадлежащих дольщикам ЖК «Лондон Парк», наложенный 14 июля 2017 года на квартиры в 1 и 2 корпусах
https://pixabay.com
06.12.2017 13:15
Инклюзивное образование сегодня: реалии и перспективы
С сентября 2016 года в стране действует государственный стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Совместное обучение детей с инвалидностью и без реализовано уже в 115 школах в 24 регионах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.