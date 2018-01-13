В Аравийском море разбился вертолет с нефтяниками

Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение у западного побережья Индии 13 января. Об этом сообщил официальный представитель ВМС страны капитан Д.К. Шарма.

Помимо двух пилотов, в вертолете находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море, пишет РИА Новости. Вскоре после вылета с экипажем вертолета была потеряна связь, а спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде обломки вертолета, примерно в 50 километрах от Мумбаи.

К настоящему времени подтверждена информация о четырех погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести. Причина крушения пока не установлена.