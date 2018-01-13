Директор петербургской фирмы отбился от полиции на уголовное дело

Сотрудник ГИБДД пострадал от кулаков водителя в Красногвардейском районе Петербурга. Лихач, не пожелавший общаться с полицией, получил уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе петербургского главка, 12 января в два часа ночи на проспекте Наставников за нарушение правил дорожного движения остановили Volkswagen Passat. Водитель на разговор был не настроен, выскочил из автомобиля и побежал прочь. Сотрудники ГИБДД бросились следом. Мужчина сдаваться не собирался, и результатом стала травмированная рука одного из преследователей.

Водителя, которым оказался 27-летний директор одного из предприятий, все же задержали и доставили в отдел полиции. Сотруднику ГИБДД после встречи с ним потребовалась медицинская помощь.

Поведение при задержании следственный комитет квалифицировал по статье 318 УК РФ. За применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено до пяти лет лишения свободы.