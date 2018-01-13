Ёлки - в палки

Праздники закончились, и новогоднее дерево стало приносить больше беспокойства, чем радости. Как избавиться от веток и иголок так, чтобы не было мучительно больно?

Во многих европейских странах даже существует специальный праздник избавления от ёлки. Например, в некоторых немецких общинах ёлку сжигают, и взрослым не приходится ломать голову, куда деть отслужившее дерево. Костёр устраивается при большом стечении народа. Люди приходят с напитками и закусками, держа в руках облысевший хвойник, чтобы бросить его в огонь. У нас таких традиций нет. И граждане в основном избавляются от символа новогоднего праздника традиционным способом.

Если отнести осыпавшуюся ёлку на помойку, то вреда экологии вы не нанесёте, это же не пластик, который разлагается годами. Но на свалках, к сожалению, нет условий для естественного разложения неправильно утилизированных елей.

Но в 21-м веке существуют и более экологичные способы – например, подарить отслужившие новогодние ёлки бизонам и медведям.



При поддержке комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 20 января с 12.00 до 14.00 в Северной столице пройдёт традиционная акция «Ёлки, палки, пять бизонов». Участники экологического движения «Мусора.Больше.Нет» соберут отслужившие свое новогодние деревья и отправят их на переработку. В прошлом году было организовано 28 точек приёма в городе и области, куда участники акции принесли около 2 350 деревьев, из которых получилось 25 кубометров щепы. Щепа поступила в Российский карантинный центр реабилитации диких животных «Велес», приют «Полянка», центр помощи бездомным животным «Потеряшка» и детскую конную академию «Рутения».

Добровольцы ждут ваши новогодние деревья по адресам:

Адмиралтейский район, Новая Голландия. Станислав Коротенко, +7 906 260-21-00



Василеостровский район, пр. КИМа, 6, More Place. Таша Конкина, +7 921 567-66-71

Выборгский район, Лесной проспект, 61/3, ПМК «Феникс». Василиса Горланова, +7 904 331-73-62

Калининский район, ЖК «Золотое сечение», пр. Металлистов, 116. Мария Бутузова, +7 911 178-11-38



Красногвардейский район, пересечение проспектов Косыгина и Индустриального. Анна Рудакова, +7 921 390-22-32

Красносельский район, ЖК «Балтийская Жемчужина». Валерия Савченко, +7 921 306-59-07

Красносельский район, пересечение Ленинского проспекта и улицы Котина. Елена Трегубова, +7 911 152-61-71

Московский район, Московская площадь. Мария Подкопаева, +7 981 826-88-40

Невский район, парк «Яблоновский сад». Стас Ельницкий, +7 921 986-75-29

Петроградский район, сквер Виктора Цоя, Любанский переулок, 2б. Юрий Якубов, +7 911 828-62-42

Приморский район, пересечение Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта. Инна Устичева, +7 904 518-58-49

Пушкин, дом молодёжи «Царскосельский», Магазейная улица, 42. Мария Петухова, +7 911 241-81-57

Пушкинский район, Шушары, Вишерская улица, сквер 70-летия Победы, Ольга Краснова, +7 905 213-21-89



Фрунзенский р-н, Будапештская улица, 23/3 (территория детсада).

Рабочие дни с 07:00 до 19:00

Контакты: Екатерина Ласточкина, +7 911 259-54-01, Денис, +7 960 253-72-90

Фрунзенский район, Софийская улица, 44, контейнерная площадка у ЦСК «Факел». Александра Валеева, +7 921 955-07-03.

Фрунзенский район, Будапештская улица, 23/3 (территория детсада). Екатерина Ласточкина, +7 911 259-54-01

Сертолово, улица Молодцова, на площади за домом 7/2. Галина Федотова, +7 921 861-77-17

Мурино, улица Шувалова, 1, у стенда «Сетл Сити» ЖК «Гринландия». Елена Ряшенцева, +7 952 213-41-09

Кудрово, ЖК «Новый Оккервиль», Областная ул., 1. Ольга Розвадовская, +7 911 213-11-00

Кудрово, ЖК «Капитал», Ленинградская улица, 9–8. Алексей Иванов, +7 921 364-61-15