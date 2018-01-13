Чужая бдительность испортила лыжнику прогулку рядом с Лахтинским разливом

Упавшего в канаву лыжника в Приморском районе Петербурга спасали три расчета МЧС. Врачи караулили рядом. Мужчина помощи не желал, но заботливые соседи настаивали.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в час дня 13 января спасателей к озеру Лахтинский разлив вызвали местные жители. С тревогой наблюдающие за прогулками по льду, выход на который все ещё под запретом, они заметили, что в беду попал человек. На помощь выехали три расчета, туда же отправилась карета скорой.

Виновником переполоха оказался 56-летний лыжник. На лед он не выходил, катался рядом с впадающей в озеро рекой, но провалился в канаву. Вмешательство в прогулку он не оценил: едва промочив ноги, снова встал на лыжи. Впрочем, врачи его всё же осмотрели и даже предложили проехать в больницу, а уехали, только получив письменный отказ от госпитализации. Мужчина продолжил прогулку.

Напомним, запрет выходить на лед в Петербурге действует с 17 ноября по 15 января. Вероятнее всего, он будет продлён.