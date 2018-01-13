«Спартак» назвал своих темнокожих легионеров «шоколадками»
Неоднозначное видео 13 января опубликовал официальный твиттер футбольного клуба «Спартак» со сборов команды в Дубае. В ролике бразильские легионеры выполняют упражнения на газоне под палящим солнцем.
В это время закардровый голос говорит: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Среди тэгов к этой записи присутствует фамилия защитника «Спартака» Георгия Джикии, из-за чего многие болельщики сделали вывод, что высказывание про шоколадки принадлежат именно ему.
Видео вызвало серьезную критику со стороны комментаторов поста, особенно иностранных. Многие восприняли сравнение темнокожих футболистов с шоколадками как расизм.
Смотрите, как шоколадки тают на солнце 😄😄😄☀️🍫🍫🍫 #Джикия #Дубай #сбор #спартаквОАЭ #краснобелые #Спартак pic.twitter.com/EUvYRp0H8T— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 января 2018 г.