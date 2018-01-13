Установлена причина взрыва в пятиэтажке в Омске

Причиной взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Омске стал недавно заправленный на АГЗС пятилитровый газовый баллон. Об этом 13 января сообщил областной главк Следственного комитета.

Взрыв в квартире в доме на 5-й Кордной улице прогремел накануне вечером. Пострадали восемь человек, шестеро из них, в том числе четверо детей, получили ожоги и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занес домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился», — говорится в сообщении. Следователи установили заправку, там проходят обыски и изымается документация.

На месте происшествия следственная группа проводит дополнительный осмотр квартиры. Cледователи изъяли газовую плиту, разорванный баллон, другие предметы, по которым назначили пожарно-техническую экспертизу для установления точных причин возгорания. Продолжаются допросы очевидцев и свидетелей.

В СК добавили, что в квартире разрушены две несущие стены и выбиты окна, а также рассказали о состоянии пострадавших — проживавшей там семьи из шести человек. Восьмилетний мальчик и его семилетние братья и сестра (тройняшки), их 30-летний отец и 32-летняя мать получили ожоги второй-третьей степени.