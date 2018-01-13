В заброшенном здании Педиатрического университета нашли мертвого в чёрном

Мертвого мужчину в чёрном обнаружил охранник клиники при Педиатрическом университете в Выборгском районе Петербурга. Тело пролежало в заброшенном здании не один день.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на Литовскую улицу, 2, в половине пятого вечера 12 января вызвал сотрудник охраны учреждения. Он рассказал, что в неиспользуемом здании рядом с инфекционным отделением на матрасе лежит мертвец в черной шапке и черной же куртке. Умершему можно было дать около 55 лет, и, судя по виду, тело находится на территории клиники не первый день.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют полицейские, давность и причины устанавливают судмедэксперты.