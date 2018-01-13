Между Колпино и Саблино опасный снаряд ждёт сапёра

Вечером 12 января в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о том, что примерно в ста метрах от платформы "27 километр" железнодорожного перегона "Колпино – Саблино" обнаружен снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас находился в состоянии сильной коррозии, а внутри оставалось взрывчатое вещество — тем самым снаряд представлял опасность для окружающих.

Сотрудники Росгвардии оставили снаряд под охраной полиции для передачи саперам ЗВО.

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