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13.01.2018 14:18

Столкновение автобуса с фурой в Колпино стало уголовным делом

В Петербурге возбуждено уголовное дело после аварии с участием грузовика и автобуса в Колпинском районе. Дальнобойщик в кабине отсутствовал, пассажиры и водитель маршрутки госпитализированы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, аварию на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, где 12 января в 14:10 автобус влетел в остановившуюся фуру, квалифицировали по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Различные травмы получили 12 пассажиров и 46-летний водитель «ПАЗа» К-293А.

Грузовым Mercedes управлял 49-летний житель Московской области. Он остановился в крайнем правом ряду, чтобы осмотреть транспортное средство – сильно нагрелась задняя ось. В момент аварии в кабине его не было.

Ранее в компании «Питеравто», обслуживающей маршрут К-293А, сообщили, что перед выходом в рейс водителя маршрутки осматривали врачи, его стаж  – 27 лет. Перед столкновениям, по информации перевозчика, он якобы ехал со скоростью 36 км/час. В компании также заверили, что всем пострадавшим будет выплачена страховка и оплачено лечение.


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