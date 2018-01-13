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13.01.2018 14:11

Опубликован список российских футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА

Раскрыт список 11 футболистов, выступающих в России, допинг-пробы которых заинтересовали Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом 13 января пишет «Чемпионат.com».

В список попали: Роман Шишкин («Краснодар»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Марио Фернандес (ЦСКА), Сергей Чепчугов («Енисей»), Олеся Машина («Россиянка»), Благой Георгиев (завершил карьеру), Дарья Мещерякова, Владимир Обухов («Кубань»), Кейсуке Хонда («Пачука») и Петр Немов («Томь»).

Российский футбольный союз (РФС) сделал запрос в РУСАДА, от которого пришёл ответ, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Напомним, ранее РФС заявил, что представители медицинских штабов ряда клубов будут приглашены для дачи подробных разъяснений комиссии союза, которая должна предоставить объяснения ФИФА. Как следует из сообщения РФС, информация об указанных допинг-пробах также будет направлена в Следственный комитет РФ.

В декабре 2017 года РФС сообщил, что ФИФА сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах, при этом количество игроков, чьи пробы заинтересовали международную организацию, не уточнялось.


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