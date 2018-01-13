Капитал Промсвязьбанка спишут до одного рубля

ЦБ постановил списать капитал Промсвязьбанка до 1 рубля. Решение было принято в связи с установлением отрицательной величины собственных средств банка.

«Уменьшить размер уставного капитала банка публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» до одного рубля», — говорится в приказе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, который приводит RNS.

15 декабря ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Через неделю зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил через пресс-службу, что регулятор намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с деятельностью и операциями менеджмента Промсвязьбанка.

Временная администрация выявила три вида подозрительных операций: уничтожение кредитных досье на 109,1 млрд руб.; финансирование банком своих субординированных обязательств через сделки РЕПО и продажу на бирже пакетов акций банка, принадлежавших двум НПФ, за день до объявления санации.

Промсвязьбанк стал третьим проектом ФКБС. В августе был принято решение санировать банк «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк. В ноябре и декабре ЦБ принял решение списать капитал этих банков до 1 руб. Банк «Открытие» до конца года был докапитализирован на 456,2 млрд руб., из них 182 млрд руб. пошли на формирование нового капитала.