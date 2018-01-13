В Петербурге полицейские забрали у соседей дочку пьяной матери

Молодая петербурженка предпочла алкоголь и забыла про годовалую дочь. За ребенком присмотрели сначала соседи, а потом полицейские и врачи.

Как стало известно «Фонтанке», 12 января в полицию Калининского района с заявлением о пропаже внучки обратилась женщина 54 лет. Ребёнок, по её словам, должен был находиться в квартире на улице Черкасова. Однако дома она застала только свою 24-летнюю дочь. Девушка была пьяна и не смогла внятно объяснить исчезновение своей дочери.

Пропавшего ребенка полицейские нашли быстро: девочку забрали соседи, заметившие, что мать беспробудно уснула. Не надеясь больше на сознательность девушки, сотрудники полиции передали ребёнка врачам детской инфекционной больницы.