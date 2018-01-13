В Крыму на мысе Фиолент развернули второй дивизион С-400

В Крыму на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Расчёты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

Боевые расчеты размещены на крымском мысе Фиолент под Севастополем, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Они входят в состав зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение второго дивизиона С-400 — это не угроза кому-либо, а мера по обеспечению безопасности на российско-украинской границе.

Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017 года.

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.