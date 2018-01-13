«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил свою причастность к аномалии над Северной столицей и объяснил, как добавил небу красок.

Как сообщил клуб 13 января в официальном канале в Telegram, ничего опасного в нехарактерной расцветке неба, что накануне перепугала жителей Приморского района, нет. Источником загадочного явления оказалась система обогрева. Накануне она заработала на футбольных полях в тренировочном центре, расположенном в Удельном парке.

«Продолжение сезона – близко! – заявили в ФК «Зенит» и предупредили: – Если вы живете в ближайших районах и заметили ночью странное свечение неба, не пугайтесь: это мы».

Отголоски подготовки к сезону наблюдали с Фермского шоссе, Коломяжского проспекта и других адресов в районе станций метро «Пионерская» и «Удельная».

«Светило так ярко, что было жутко», – прокомментировали очевидцы.