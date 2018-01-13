«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

Еще
22:41 13.01.2018
Пришлите свою новость!
22:26
Взрыв прогремел в Аннино на пожаре в совхозе «Победа»
22:22
Жители 29 домов в Кировском районе будут ночевать в холодных квартирах
22:19
В Подольске мужчина и женщина подорвались при попытке разобрать гранату
22:08
В Подмосковье число отравившихся учеников кадетской школы достигло 29 человек
21:25
Космический грузовик Dragon спустили в Тихий океан
20:44
Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов
20:13
В многоквартирном доме в Подпорожье взорвался водонагреватель
20:02
Очевидцы: Из горящего подвала на Казанской спасли дворника
19:53
Штаб Путина решил минимум вдвое перевыполнить норму по сбору подписей
19:21
Обнаружены неизвестные письма мужа Мэрилин Монро
19:20
Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против курдов в Сирии
19:04
Экономического вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Ялова прочат в стажеры Кудрина
18:52
В Подмосковье отравились больше 20 учеников кадетской школы
18:45
На президентских выборах в Чехии лидирует Милош Земан
18:29
На Большевиков такси столкнулось с бензовозом
18:15
Российский чемпион по стрельбе скончался от ранения из травматического пистолета
17:52
Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким
17:45
«Почта России» установила сортировочную линию для обработки писем из Финляндии
17:35
В Северной Каролине оттаивают вмёрзшие в лёд крокодилы
17:20
В Чехии завершился первый тур президентских выборов
17:02
В Бурятии после посещения кафе 82 человека получили сальмонеллез
16:46
В Аравийском море разбился вертолет с нефтяниками
16:31
Директор петербургской фирмы отбился от полиции на уголовное дело
16:23
Во Франции обсуждают эротический роман президента Макрона
16:15
Эвакуатор и «Мазда» устроили курьёзное ДТП на Просвещения
16:00
Список кандидатов в президенты России может не поместиться на одном листе
15:48
Чужая бдительность испортила лыжнику прогулку рядом с Лахтинским разливом
15:32
«Спартак» назвал своих темнокожих легионеров «шоколадками»
15:21
Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма
15:08
Установлена причина взрыва в пятиэтажке в Омске
14:44
Между Колпино и Саблино опасный снаряд ждёт сапёра
14:28
«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга
14:18
В ЦПКиО имени Кирова заливают бесплатный каток
14:18
Столкновение автобуса с фурой в Колпино стало уголовным делом
14:11
Опубликован список российских футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали ФИФА
14:02
Капитал Промсвязьбанка спишут до одного рубля
13:47
В Крыму на мысе Фиолент развернули второй дивизион С-400
13:37
Угнанная в Тельмана иномарка посылает сигналы из Петербурга
13:25
Иран ответит на усиление санкций США
13:12
Moby заявил, что ЦРУ просило его распространить информацию о связях Трампа с Россией
13:02
На Луначарского водитель с пассажиром перевернули «Делимобиль» и бросили
12:50
Соцсеть «ВКонтакте» в США назвали «хабом правонарушений»
12:43
Разбойники в Мурино поработали за еду
12:20
У Путина не будет канала в Telegram перед выборами
12:05
В Петербурге лопнувшая труба превратила перекресток в «парную»
11:57
«Зеленая карта» не подешевеет
11:48
Российский учёный пропал в Азербайджане после задержания военными
11:40
Состояние украинских кораблей в Севастополе сняли на видео
11:36
Ди Каприо снимется в фильме Тарантино в стиле «Криминального чтива»
11:17
В Крыму попросили Украину забрать «металлолом»
10:58
Петербуржец от скуки «заминировал» Смольный
10:51
Погоня на Гражданском закончилась смертельным ДТП с тремя погибшими
10:43
В Одессе закрыли вузы из-за долгов
10:31
Жителям Невского района вернули отопление
10:22
Коммунальная авария затруднила видимость на пересечении Дачного и Ветеранов
10:08
США заявили о весомом ядерном преимуществе России
10:00
ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента России
01:13
Петербуржцы увидят спектакль режиссера Цирка дю Солей и закрытия Олимпиады в Сочи
01:07
СМИ: В Петербурге снимут сериал про Екатерину II c Хелен Миррен
00:07
Бывшему игроку «Зенита» открыли памятник в Нидерландах
12/01
Власти Крыма ответили Украине на предложение вернуть полуостров
12/01
США усиливает санкции против Ирана
12/01
Жители Приморского района наблюдают красное небо
12/01
Вор из Купчино оставил свой портрет уголовному розыску
12/01
Снегопады в Канаде и Японии могут испортить россиянам отдых
12/01
В «Простоквашино» найден снаряд времен ВОВ
12/01
Московская консерватория начинает сотрудничество со следователями: их «роднят нравственные ориентиры»
12/01
Осужденного за убийство Немцова обвиняют в оскорблении следователя
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
13.01.2018 14:28

«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

Футбольный клуб «Зенит» подтвердил свою причастность к аномалии над Северной столицей и объяснил, как добавил небу красок.
«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

Как сообщил клуб 13 января в официальном канале в Telegram, ничего опасного в нехарактерной расцветке неба, что накануне перепугала жителей Приморского района, нет. Источником загадочного явления оказалась система обогрева. Накануне она заработала на футбольных полях в тренировочном центре, расположенном в Удельном парке.

«Продолжение сезона – близко! – заявили в ФК «Зенит» и предупредили: – Если вы живете в ближайших районах и заметили ночью странное свечение неба, не пугайтесь: это мы».

Отголоски подготовки к сезону наблюдали с Фермского шоссе, Коломяжского проспекта и других адресов в районе станций метро «Пионерская» и «Удельная».

«Светило так ярко, что было жутко», – прокомментировали очевидцы.

«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33

Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности

Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57

В Новоселье “проводят” Старый Новый Год

"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12

Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»

Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Воскресенье в Петербурге будет солнечным, но скользким
«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга
Жители Приморского района наблюдают красное небо
«Фонтанка» за 60 секунд — 8—12 января
Осужденная за мошенничество пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» уволилась по собственному желанию
В марте на Петроградской стороне начнут выставлять противотаранные блоки
Футбольную школу «Зенит» пожурили за нарушения работы с персональными данными
АИЖК продаст под жилье участок на Богатырском вплотную с ЗСД
Пулково за новогодние праздники принял свыше 600 тыс. пассажиров
В Смольном предложили лишать депутатов мандатов в случае утраты доверия избирателей
Ёлки - в палки
Когда Мутко - брат
В подъездах заварили мусорную реформу
Как сэкономить на командировках
«Никакой туалетной бумаги в советской колбасе не было»
Выгнать с Крестовского в рамках ремонта
Трубы-беспризорники
Ржавая канава сделала тайное явным
Как «Зенит» будет полвека вычесывать газон
Когда оливье не лезет в рот
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Ёлки - в палки

Комментарии ()

«Зенит» взял на себя ответственность за красное небо Петербурга

ЦИК

Кто хочет стать президентом

Новости компаний
УК «Новоселье»
12.01.2018 13:33
Квартал “Дельта” находится в высокой стадии готовности
Возведение четвертой очереди строительства проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы” ведется с опережением графика.
УК «Новоселье»
11.01.2018 15:57
В Новоселье “проводят” Старый Новый Год
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В НОВОСЕЛЬЕ" состоится 13 января 2018 года в центре поселка, на территории рядом с Домом Культуры. Гулянья запланированы с 13.00 до 16.00
Магазин "Кей"
11.01.2018 13:12
Преимущества собранных компьютеров: экспресс-консультация от «КЕЙ»
Еще лет 15-20 назад, было принято покупать все составляющие своей «машины» по отдельности.Сегодня ситуация резко изменилась и появилась возможность без труда приобрести собранные компьютеры. Что предпочесть: собирать компьютер самостоятельно или купить готовый? Давайте разберемся в этом вопросе
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Магазин "Кей"
08.01.2018 10:00
Как настроить смартфон и приложения для VR-очков: рекомендации от КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR), работающие в связке со смартфоном существенно расширяют возможности потребителя цифрового контента — будь то видеоролики, компьютерные игры или специальные приложения, поддерживающие трехмерное изображение
«Галамарт»
05.01.2018 10:00
«Галамарт» с размахом отметит открытие шестого магазина в Петербурге
На январских каникулах в северной столице России откроется шестой магазин постоянных распродаж «Галамарт». Это более 7 000 наименований товаров для дома, спорта и отдыха по низким ценам, а также постоянные распродажи на товары сезонного спроса.
Сервис заказа такси «Максим»
30.12.2017 09:00
Как быстро уехать на такси в новогодний период
Перед Новым годом и в зимние каникулы в такси поступает много заказов. Рассказываем, как вызвать машину за пару секунд и уехать быстрее и дешевле других с помощью приложения «Максим: заказ такси»
Setl City
29.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала третью очередь ЖК «Чистое небо»
Setl City на квартал раньше ввела в эксплуатацию корпуса 3.1 и 3.2 третьей очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2017 17:10
Аэрофлот проводит традиционный новогодний розыгрыш сертификатов
29 декабря 2017 года, Москва. — В новогоднюю ночь на восемнадцати рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2018 года
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2017 16:46
Завершен первый этап проекта «Новая Охта» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» завершила строительство трех домов в проекте комплексного освоения территории «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.