Иран ответит на усиление санкций США

Иран примет меры и ответит соответствующим образом на усиление санкций США. Об этом 13 января заявило министерство иностранных дел Исламской республики.

Как пишет РИА Новости, США внесли в санкционный список аятоллу Садика Лариджани — главу судебной системы Ирана. В Тегеране это решение назвали «враждебными и незаконными действиями режима Трампа», которые «пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США».

На эти действия Иран, безусловно, ответит «серьезной реакцией», заявили в МИД.

Кроме того, внесение иранцев в санкционный список в Тегеране расценивают как доказательство «продолжающейся враждебности правительства США к великой иранской нации».

Накануне президент США Дональд Трамп продлил режим снятия антииранских санкций в рамках соглашения по ядерной сделке. При этом он заявил, что делает это в последний раз. По словам Трампа, он дает Евросоюзу последний шанс, чтобы исправить «чудовищные недостатки» соглашения, а если это не будет сделано, то США выйдут из сделки. Кроме того, американский президент назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание баллистических ракет.