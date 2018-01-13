Moby заявил, что ЦРУ просило его распространить информацию о связях Трампа с Россией

Музыкант Moby сообщил, что агенты ЦРУ просили его распространить информацию о том, что президент США Дональд Трамп имеет связи с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции WFPK.

Музыкант заявил, что сотрудники ЦРУ передали ему некоторую информацию, которую попросили разместить в соцсетях, поскольку его аудитория превышает их охват, пишет «Газета.ру».

Ранее личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента. Речь идет о так называемом «досье», которое якобы рассказывает о «тесных связях» Трампа с Россией.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявлял, что «готов дать показания против президента Дональда Трампа, членов его семьи и представителей Белого дома». В частности, он согласен рассказать о том, как Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, поручил ему установить контакты с Москвой.

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Расследованием возможных связей Трампа с Россией занимается ФБР, а также несколько комитетов американского Конгресса.