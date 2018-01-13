У Путина не будет канала в Telegram перед выборами

Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе канала в мессенджере Telegram, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет. Об этом 13 января заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов.

По его словам, у Путина будет только официальный сайт предвыборного штаба, пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал RT.

Отмечается, что «всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина». На мероприятиях штаба планируется ведение онлайн-трансляций в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, что в декабре российский суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. После этого решения у Роскомнадзора появилось право заблокировать мессенджер на территории страны. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно заявлял, что не будет сотрудничать со спецслужбами, если это затрагивает свободу слова и тайну переписки. Мессенджер обратился в Верховный суд России с административным иском о признании недействующим приказ ФСБ.