В Петербурге лопнувшая труба превратила перекресток в «парную»

Теплоэнергетики устраняют второй за сутки дефект на сетях Кировского района Петербурга. Водителям пришлось объезжать аварию вслепую.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», парение на газоне рядом с домом №9 по проспекту Ветеранов обнаружили ночью 13 января. Течь дала труба диаметром 600 мм. Наутро водители жаловались, что на пересечении Дачного и Ветеранов как будто «Сайлент Хилл». В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области предупреждали: видимость затруднена, сильное испарение от вытекающей горячей воды. В настоящее время идет диагностика и определение объемов работ. Здания, запитанные от поврежденного трубопровода, получают отопления штатно.

Тем временем продолжаются работы возле 31-го дома по проспекту Ветеранов. Накануне вечером там заметили парение и приступили к ремонту. К половине десятого утра сварочные работы были закончены, началась запитка теплоносителем. Отопление с пониженными параметрами поступает в 71 здание. Тепло жителям района обещают вернуть в течение ближайших часов.