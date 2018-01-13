Состояние украинских кораблей в Севастополе сняли на видео

В Интернете опубликовано видео стоящих в Севастополе украинских кораблей, которые президент России Владимир Путин предложил вернуть Киеву. Ролик 13 января опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры запечатлели морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводную лодку «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». На корпусах видна ржавчина. С 2014 года корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ России.

Отметим, что подводные силы ВМС Украины состояли из одной дизельной субмарины «Запорожье» проекта 641, построенной в Ленинграде в 1970 году. В последний раз она выходила на боевую службу в 1994 году. В марте 2014 года, после референдума, на субмарине подняли Андреевский флаг ВМФ России.

В 2014 – 2015 годах велись переговоры о ее перебазировании в Одессу, однако в связи с отказом бывших членов экипажа участвовать в переходе и отсутствием квалифицированных специалистов в составе ВМС Украины буксировка подлодки невозможна.

Напомним, что президент России Владимир Путин 11 января предложил вернуть Украине военную технику и отметил, что она находится «в плачевном состоянии». В ответ украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Москва вместе с военной техникой может вернуть и Крым. На полуострове, в свою очередь, заявили, что «всё, что осталось после Украины, — это полный хлам», и попросили забрать «металлолом».