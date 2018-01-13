В Крыму попросили Украину забрать «металлолом»

В Крыму отреагировали на слова премьер-министра Украины Виктора Гройсмана, который предложил вернуть Киеву не только военную технику из Крыма, но и сам полуостров.

«Все, что осталось от Украины, — полный хлам. И президент сделал жест доброй воли, чтобы они забрали весь этот металлолом отсюда. Поэтому пусть забирают и радуются, что отдали хотя бы это», — заявил 13 января РБК министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский.

Власти Украины «никогда не дождутся» возвращения Крыма, указал он. «Мы в 2014 году свой выбор сделали, и Крым никакой разменной монетой никогда не был и не будет», — заключил министр.

О том, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму ее военную технику, в том числе самолеты и корабли, заявил президент России Владимир Путин 11 января. Он заметил, что она «находится в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело», — сказал российский лидер. Он отметил, что корабли могут быть перевезены в Одессу для передачи Киеву.

В ответ на это 12 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с встречным предложением к Путину. «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым. Готовы принять в ближайшее время», — сказал глава украинского правительства.