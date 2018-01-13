Петербуржец от скуки «заминировал» Смольный

Скучающий житель Красносельского района решил скрасить пятничный вечер сообщением о якобы готовящемся подрыве петербургского правительства. Теперь разнообразие в его жизнь внесёт полиция.

Как стало известно «Фонтанке», звонок с предупреждением в службу «112» поступил в девять вечера 12 января. Традиционно не пожелавший представиться абонент был откровенен и краток: хочет взорвать Смольный. Звонил предполагаемый подрывник со своего же сотового телефона, и отыскали его быстро. Шутником оказался нигде официально не работающий 55-летний житель Красного Села с одной из самых распространённых в России фамилией.

Из квартиры на улице Юных Пионеров хулигана принудительно сопроводили в отдел полиции, где предложили рассказать о планах подробнее. Юмор в правоохранительных органах не оценили: решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном акте терроризма.