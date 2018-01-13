Жителям Невского района вернули отопление

Теплоэнергетики досрочно отремонтировали подземный трубопровод в Невском районе Петербурга. Жители попавших в зону аварии домов утром в субботу начали получать тепло и горячую воду в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», сварочные работы на улице Латышских стрелков, 11/1 завершили 13 января в 1:55. После этого специалисты запитали 700-мм трубопровод теплоносителем и с 6:20 всех потребителей перевели на основную схему теплоснабжения.

Дефект на подземном трубопроводе оставил жителей 66 домов с холодными батареями накануне в 12:30. Через четыре часа две трети замерзающих абонентов перевели на альтернативный источник, а в оставшиеся 20 зданий получали тепло на пониженных параметрах.