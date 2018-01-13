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13.01.2018 10:31

Жителям Невского района вернули отопление

Теплоэнергетики досрочно отремонтировали подземный трубопровод в Невском районе Петербурга. Жители попавших в зону аварии домов утром в субботу начали получать тепло и горячую воду в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», сварочные работы на улице Латышских стрелков, 11/1 завершили 13 января в 1:55. После этого специалисты запитали 700-мм трубопровод теплоносителем и с 6:20 всех потребителей перевели на основную схему теплоснабжения.

Дефект на подземном трубопроводе оставил жителей 66 домов с холодными батареями накануне в 12:30. Через четыре часа две трети замерзающих абонентов перевели на альтернативный источник, а в оставшиеся 20 зданий получали тепло на пониженных параметрах.


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26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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